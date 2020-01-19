Переполох з народною артисткою РФ Ніною Руслановою стався 19 січня. За даними росЗМІ, вона різко погано себе відчула

Одним з російських новинних ресурсів сьогодні, в неділю, 19 січня раніше повідомлялося про те, що в Москві була госпіталізована актриса Ніна Русланова. У повідомленні йшлося про те, що у неї проблеми з серцем, пароксизм передсердь і вона перебуває під наглядом лікарів.

Проте через пару годин дочка Ніни Русланової Олеся Рудакова інформацію про госпіталізацію актриси спростувала російському Інтерфаксу. На питання журналістів про те, чи правда, що Ніна Русланова перебуває під наглядом лікарів, її дочка сказала:

«Ні, це не так. Ми не знаємо, в яку лікарню нас "госпіталізували"».

Ніна Русланова радянська і російська актриса театру і кіно, її фільмографія вражає - понад 140 ролей у фільмах, серед яких "Настроювач" Кіри Муратової, "Пізнаючи білий світ" і "Короткі зустрічі", "Мій друг Іван Лапшин" і "Афоня" та інші.

Нагадаємо також, 26 грудня 2019 року у віці 86 років померла Галина Волчек. Причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у Волчек почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Провести в останній шлях артистку прийшли десятки шанувальників, її колеги та учні, громадські та культурні діячі, серед яких відомі артисти.

Раніше повідомлялося про те, що музиканти петербурзької рок-групи Animal ДжаZ потрапили в страшне ДТП в Ульяновської області.

Аварія сталася 13 січня по дорозі в Самару з вокалістом Олександром Красовицьким і клавішником Олександром Заранкиним. Через ожеледицю машину артистів занесло прямо у відбійник. На щастя, вони народилися в сорочці і не постраждали.

Фото понівеченого автомобіля виклав у своєму мікроблозі в Instagram Красовицький.

За словами зірки, дана подія нагадала йому, що треба жити, як в останній раз.

"Якщо ти забув, що треба жити кожен день, як останній, тобі нагадають)

Прощай, єнот і привіт життя 😉 #путешествия_tschelovek #zeropeopletour2020

P. S. Все ок, тур триває. Такою фігньою нас з мсьє Заранкиним не зупинити)", - написав вокаліст в соцмережі.

Коментуючі зітхнули з полегшенням, дізнавшись, що з їхніми кумирами все в порядку. Також хлопців вітали хто зі старим Новим роком, а хто з другим днем народження.

"😳 Ви з Сашком в порядку?.. Бережіть же себе"

"Ну, з Днем Народження Вас!"

"Фух! Кидайте ви вже цю справа самі на машині. Страшно! Бережіть себе!"

"Фуууу, пронесло! Дуже добре, що все в порядку!!! Удачі в подорожі! Ми вас потребуємо)"

"Хлопці, жесть! Бережіть себе, не ризикуйте! Будьте обережніше!"

Нагадаємо, зірку російського кіно терміново забрала швидка: "Ноги заніміли, різкий біль і..."

Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливла листування, про яку ніхто не знав.

Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.