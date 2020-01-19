Королева сьогодні вперше з'явилася на публіці після того, як Меган Маркл і Принц Гаррі були позбавлені королівського титулу

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на The Sun і британські Twitter-блоги

Видання зазначає, що Гаррі і Меган Маркл після того як їх змусять відмовитися від титулів Королівської Високості, будуть відомі просто як герцог і герцогиня Сассексские.

На перших фото після "вигнання" онука королева буквально “сяє”. На фото вона направляється в церкву в Сандрінгеме. На публіці монарх з'явилася разом зі своїм другим сином, принцом Ендрю.

Також видання повідомляє, що один з експертів з питань монархії назвав угоду з відходом Гаррі і Меган «зреченням» і сказав, що королева «обрушила залізний кулак монархічної влади».

Як ми вже повідомляли, опальний британський принц з дружиною будуть зобов'язані повернути в бюджет 2.4 млн фунтів стерлінгів за ремонт своєї резиденції.

Пара вирішила піти в самостійне плавання і відмовитися від королевсих обов'язків на початку січня. За це подружжя позбавили королівського титулу та фінансування. Пара перестане отримувати з бюджету 82 мільйони фунтів стерлінгів щорічної дотації.

При цьому у Великобританії крок Меган і Гаррі сприймається неоднозначно. Одні британці захищають подружжя і називають їх крок природньою реакцією у світлі переслідувань ЗМІ. Інші звинувачують Меган Маркл в розвалі королівської сім'ї та інтригах.

Зокрема, на бік Гаррі став відомий актор Х'ю Грант. Він вважає, що принц вчинив правильно, оскільки хоче вберегти дружину від долі матері, Діани, якц також нещадно приследовали папараці.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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