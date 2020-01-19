Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", показала фото, де вона вагітна

На знімку Слава позує в обтягуючій сукні з тонкої тканини і розпущеним волоссям. Однією рукою Камінська тримається за животик, який вже дуже сильно округлився. Також можна помітити й інші "точки", які випирають з-під одягу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А сонце світить всім однаково", - написала Камінська під фото.

Фанати встигли поставити майже 30 тисяч лайків за добу. Також користувачі залишили безліч коментарів:

"Відпочивала на олинклюзиве?)", "Правильно, сонце світить всім однаково, значить якщо проста жінка вагітна це нормально, а якщо зірка, то це сенсація", "Та марення, ти не вагітна, то старе фото", "Зараз почнеться", "Вітаємо, пузік просто супер", "Коли встигла, звязда?", "Не знову, а знову".

Раніше ми повідомляли, Камінська показала своє казкове Балі, фото пробирає до мурашок.

Вона розмістила спільне фото з сином, зроблене на Балі, на якому вони дуріють на пляжному тапчані.

«Поверніть нас назад 😂 Ополонці тій місцевості мені більше подобаються 😂», - жартівливо підписала знімок співачка.

Фолловери оцінили почуття гумору артистки і поспішили залишити свої відгуки.

«Все! Сидіть тут!😂», - написали в коментарях.

Повідомлялося, що Камінська скинула сукню, засвітивши ідеальні форми в чорному білизна.

цього разу зоряна красуня показала миле фото, на якому з'явилася в неймовірно спокусливій образі. Слава відображена в пікантному вигляді, спустивши сукню з плечей і залишивши його на талії.

Цей наряд красиво підкреслив ідеальні форми зірки, і оголив її пишне декольте. Волосся Слави розпущені і розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж і сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Слава з «Неангелів» оголилася і покрасувалася в ефектній позі

Також Politeka писала, що Слава з "Неангелів" у відвертій сукні показала, за що її люблять чоловіки

А ще Politeka повідомляла, що Камінська здивувала зворушливим фото з дітьми



