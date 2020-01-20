Модель і інстадива Альона Омович, яку знають в мережі як українську Кардашьян, похвалилася ідеальними формами

Як передає Politeka.net, красуня поділилася в "сторіз" в Instagram кадрами, де вона постала в стильному брючному костюмі чорного кольору, що складається зі штанів з високою талією і короткого піджака. До речі, модель одягла останній на голе тіло, засвітив на камеру пружних "двійнят". Гаряча брюнетка показала зі всіх ракурсів і свій розкішний наряд, і не менш розкішне тіло. Альона, як відомо, не соромиться відвертих зйомок, вона любить епатувати публіку пікантними деталями, іноді навіть показуючи зайве.

Тим не менш у дівчини понад мільйон фоловерів, що захоплюються красою її ідеального тіла, незважаючи на те, що вона не раз лягала під ніж.

До речі, зовсім недавно Омович повідомила, що лягла в клініку для чергової пластичної операції.

Напередодні вона заінтригувала публіку, заговоривши про зміни в зовнішності. Численні шанувальники кинулися вгадувати, про які зміни говорить Омович. Тоді прозвучали версії від "виросли вуха" до "зменшила верхню губу".

"1 або 2?😈 Образ @loco___brand 💔 до Речі, у мене відбулися зміни ) Як думаєте, які?😈", - запитала у соцмережі модель.

Через деякий час Альона трохи прочинила завісу таємниці, але до кінця так і не зізналася:

"Ще на одну сходинку ближче до свого ідеалу💔 Оскільки багато хто відповів на запитання під попереднім постом, що я зменшила губи. А я їх не зменшувала. Доведеться обмежити список і сказати, що справа не в губах і для цього я чекаю свого косметолога зі Швейцарії. Те, що я змінила, міг зробити тільки кращий хірург в Києві".

«Ти зробила розріз очей 😈 погляд Клеопатри», «Погляд Клеопатри», «Очі 😍😍😍», «У Вас все ідеально, ну що може бути ще?», «Ви зробили лисячі оченята», «Погляд Клеопатри 100 %%)))", - коментували під цим постом.

Нагадаємо, українська Кардашьян в обтягуючих лосинах приголомшила жаркими позами: "Карколомно, кайф"

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян зняла штани і вигнула спинку заради пікантних кадрів