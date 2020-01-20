Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стала популярною завдяки проекту "Орел і Решка", показала ідеальну фігуру в купальнику

На фото Нікітюк позує в одному міні-купальнику і розпущеним волоссям. Леся стала спиною до фотографа і можна дуже добре розглянути п'яту точку телеведучої. Правда, тільки якщо збільшити фото, адже артистка стоїть далеко, а перед нею видно басейн. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Першою в коментарях з'явилася українська співачка Оля Полякова, яка залишила смайлики вогню та сердечок. А фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і почали активно обговорювати форми Лесі:

"Красуня", "Ого. Круте фото. Я відразу і не дізналася, думала Полякова", "Шикарний вид", "нереальна Краса", "Як прекрасна", "Вау, "Круто", "Нічого собі булочки. Вогонь", "Це у Буковелі", "Хороші горішки", "Ось це п'ята точка, тьху ти, ось це вид", "Непристойно красивий вид".

Раніше ми повідомляли, що Нікітюк засвітила свій чебурек під час відпочинку в Буковелі.

цього разу зіркова телеведуча відправилася в українські Карпати, і вже підкорює гірськолижний курорт Буковель. На нових кадрах, які викинула в мережу Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смакотою.

Зазначимо, під час подорожей, Нікітюк часто демонструє всякі смакоту і з удоволсьвием їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

«Ти про Підборіддя ??», «І бажаю тобі гарного відпочинку, набратися нових сил❤️❤️❤️❤️», «Боже, які гарні пальці!)», «Леся і чебурек 😘», «Судячи з виразу обличчя, чебурек не дуже😂😂😂», «Смачно?», «😮😮😮😂😂😂вкусняха🖒», «Фото просто супер!😁🔥👍», «Приємного апетиту, вітаю», – написали користувачі під новим постом.

Нагадаємо, Нікітюк трохи не поплатилася за свою популярність на лижному спуску

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