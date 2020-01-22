Після сканадалу з заявою принца Гаррі та його дружини Меган Маркл про відхід, принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон теж доводиться несолодко

Тепер герцоги Кембреджскі відвідують заходи з молодшим сином Єлизавети принцом Едвардом і його дружиною Софі, а не як було раніше з Меган і Гаррі, пише Рoliteka.net.

Так, 20 січня Кейт Міддлтон, принц Вільям і принц Едвард з дружиною прибули в Букінгемський палац разом.

Зараз будуються припущення про те, що Едвард з дружиною візьмуть на себе більшу частину обов'язків Гаррі і Меган.

Варто відзначити, що принц Едвард не часто з'являвся на заходах такого масштабу.

The Duke and Duchess of Cambridge at tonight’s UK-Africa Summit - Kate in a dress by Needle and Thread pic.twitter.com/NB5K8nrkT1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 20, 2020

Принц Гаррі був відсутній, як виявилося, він сам відвідував самміт вдень і провів кілька приватних зустрічей з політиками.

Нагадаємо, принц Гаррі провів зустріч з братом принцом Вільямом. У розмові брали участь їхні дружини.

Пари обговорили свої відносини і майбутнє. У підсумку було вирішено не звертати увагу на тих людей, які заважають їм спілкуватися один з одним.

В той же час, наголошується, що в ході розмови між сім'ями виникали серйозні розбіжності. Однак, зазначається, що врешті-решт їм вдалося примиритися.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ з моменту скандалу навколо «втечі» Меган Маркл і принца Гаррі з королівської сім'ї.

Вона з чоловіком принцом Вільямом відвідала місто Бредфорд, де взяла участь одразу в кількох благодійних заходах і зустрічах.

На всіх нових фотографіях Кейт виглядає як завжди радісною і усміхненою, однак в мережі звернули увагу на те, що герцогиня Кембриджська помітно схудла. Можливо, це відбулося череж страса на тлі скандалу з Меган Маркл і принцом Гаррі.

Раніше ми писали, що дружини принців не розмовляли між собою приблизно півроку. Спілкування припинилося після того, як Меган і Гаррі пішли з сімейного чату Whatsapp.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон бачили разом під час фінального матчу турніру Уїмблдону. Герцогиня Кембриджська постійно нахилялася до Сасекської, щоб підтримати розмову. При цьому було помітно, що Маркл налаштована не дуже дружелюбно.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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