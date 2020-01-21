Скоро дівчата знову поборються за серце холостяка в однойменному шоу

На одному з українських телеканалів у березні стартує десятий сезон популярного шоу "Холостяк", пише Рoliteka.net. Творці проекту трохи привідкрили таємницю особистості головного героя.

Обличчя головного холостяка України приховали, проте вже відомо, що він є пілотом і власником льотної школи в Америці.

"Він знайде свою єдину серед мільйонів інших і покаже, як високо може досягти кохання. Неземний холостяк - скоро", - йдеться у відео.

Зазначимо, саундтреком до тизера реаліті стала кавер-версія хіта "Diamonds". Відомо, що ведучим нового сезону стане шоумен Григорій Решетник.

Відео подивилися більше 1000 осіб в Ютубі, і воно зібрало багато коментарів.

"Чую, буде красень, чекаю з нетерпінням😍", "Ждемс)", "Чекаю з НЕТЕРПЕНТЕМ !!! 👍😃🤩", "Хто це?", "Дуже чекаю... Ммммм.... Хто ж це", "Вау", "Льотчик?", "якщо потрапив у холостяк то точно залетчик 😆😆 , - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, герой реаліті-шоу «Холостяк» 2019 року і відомий український телеведучий Микита Добринін з шатена перетворився в блондина. Відповідні фото він оприлюднив в мережі.

Новий колір волосся Добриніна – результат програного парі з нареченою Дашею Квитковою. Закохані посперечалися з приводу кольору шкіри білого ведмедя. Квіткова сказала, що він чорний, а от чоловік був упевнений в тому, що вона нічим не відрізняється від його бурого побратима.

Як справжній чоловік, Микита виконав умову і перефарбувався в білий.

Раніше ми писали, що учасник шоу "Холостяк 9" зі своєю обраницею Дашею Квитковою відпочивають на Балі.

Цю подорож парочка точно запам'ятає на все життя. Адже саме на райському острові в Індонезії український холостяк зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу.

Звичайно ж, Даша і Микита поспішили повідомити радісну новину тисячам своїм шанувальникам.

Нагадаємо також, що Микита Добринін стояв напівголим на морозі і сказав, що йому виповнилося 32 роки. До цього віку він точно зрозумів одне, що найбільша цінність у житті - мати справжніх друзів.

Нагадаємо, на шоу «Холостяк» відбувся скандал

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська кардинально змінила імідж і стала на "Холостяк".

Також Politeka писала, що Слава з «Неангелів» показала «тичинки» на шоу.