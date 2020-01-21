Доглядальниця реабілітаційного центру розповіла про лікування Анастасії Заворотнюк у приватній клініці.

За словами жінки, яка дала коментар російським ЗМІ, вона доглядає за клієнткою, яка перебувала в сусідній від Заворотнюк палаті. Раніше жінка постійно бачила, як зірку серіалу «Моя прекрасна няня» возять на процедури. Тепер вона актрису не бачить.

«Або їй стало гірше і вона прикута до ліжка. Або її відвезли. Нам таке не говорять. Ми про свого клієнта не все знаємо. Раніше вона навіть групові заняття в басейні відвідувала. А тепер пропала», - поділилася інформацією жінка.

Нагадаємо, що чутки про те, що Анастасію Заворотнюк виписали з клініки ходять давно. Справа в тому, що після новорічних свят журналісти перестали бачити сім'ю Насті біля клініки. За даними інших ЗМІ, зараз Заворотнюк перебуває у себе вдома в Крекшино. Ці чутки пов'язані з тим, що рідних актриси бачили в місцевому храмі на Хрещення.

«Петро і Аня приїхали після служби на машині, хоча від їх дому пішки йти десять хвилин. Мабуть, не хотіли привертати уваги і відповідати на запитання про здоров'я Насті», - розповіли очевидці.

Як відомо, сім'я Анастасії Заворотнюк уже довгий час зберігає мовчання. Тому ЗМІ вперто намагаються добути хоч якусь інформацію про стан жінки. Родичі актриси заявляють, що обов'язково будуть ділитися важливими новинами про здоров'я Заворотнюк, але поки ніяких заяв про виписку актриси вони не робили. Друзі сім'ї неодноразово говорили журналістам, що родина Насті не стане показувати її людям і піаритися за рахунок її хвороби. Шанувальники ж не втомлюються вірити, що їх улюблена актриса скоро видужає.

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