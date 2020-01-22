Українська співачка Злата Огневич постала в гарному образі, продемонструвавши ідеальну фігуру

Артистка опублікувала в Instagram новий пост, пише Рoliteka.net. На знімку зірка з'явилася в короткому чорному топі, який ледь приховує її груди. Від погляду не приховати пружний прес знаменитості.

Злата сидить в білій локації, розкинувши ноги в світло-синіх джинсах. Образ української знаменитості завершують різні прикраси: кільця, сережки, годинник і браслет.

Огневич широко посміхається, її очі ніби світяться від щастя. Доповнює стильний і привабливий образ - зачіска у вигляді пишного волосся.

В пості Злата зізнається, що кожну зиму відлітає з України в теплі краї. І це не просто так, адже вона панічно боїться холоду. Навіть влітку зірка спить з обігрівачем.

"Так от, мої «втечі» від зими - довгоочікувана можливість видихнути, поповнити запаси енергії, відчути, як кожна клітинка і м'яз наповнюється світлом, гармонією і любов'ю до Себе... 🙏🏽", - написала артистка.

В кінці вона поцікавилася у підписників, чи знають вони, що їм треба для комфорту.

За день публікація Злати зібрала понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Дуже личить вам блонд", "Красива дівчинка😘", "Як по мені, так zlata.ognevich взагалі найкрасивіша на нашій естраді! І без макіяжу і з будь-яким кольором волосся!!! Хоча у нас дуже багато красунь, майже всі. Але є і Богиня🔥👍", "Красотуля Неймовірна😘", "Таємничий прекрасний острів,Любов двох з'єднає! А краса її так ніжна, Почуття серце так манить!!! 💞✨💘✨😊", "Хех, теж тепло не завадило б 😀 Не люблю зиму🤔 Мені потрібно більше душевного тепла і спокою))", "Вам дуже пасує цей колір волосся. БОГИНЯ ❤️", "І дуже-дуже красива дівчина", "найкраща Красуня мила добра вам дуже йде блонд ви шикарна "," Чудово виглядаєте! Яскрава, сонячна, чарівна Богиня !!! ❤️❤️🔥🌹❤️❤️ "," Хороша як завжди, обожнюю вас 😍😘😍😘 "Засмага вам до лиця! І начебто ще молодше стали виглядати. 😊😍👍, "Чудова фотографія !! 😍❤️👌💕😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

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