Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Кілька годин тому позуючи без макіяжу, Ганна показала себе в природному вигляді і домашньому одязі. Так, на співачці можна помітити звичайні світло-сірі спортивні штани і теплий кадриган на гудзиках.

Пізніше Анна розповіла, що поїхала знімати новий кліп і навіть представила перші кадри з подгототовки до зйомок. При цьому зірка не посоромилась спустити ту саму сіру кофту з плечей і засвітила пишні форми під час того, як їй наносили макіяж.

«Все. Період підготовки завершено і сьогодні ми починаємо знімати!Кілька надільних ми готували те, що до божевілля будемо пишатися. Через кілька хвилин, я зайду в знімальний павільйон і ми будемо знімати нове відео!!!», – написала Анна деякий час тому.

Вдень раніше у розділі Сторі Instagram співачка показала серію фото, на яких позувала в машині разом зі своїм новим коханим. Також можна помітити, як Ганна обіймала Яніса і цілувала його руки, розчулюючись разом проведеним часом.

Я так хочу, щоб кожен з нас знайшов свій відсутній пазл. Я знайшла свій ❤️ Люблю тебе і нашу божевільну сім'ю @janis.timma 🦹🏼‍♂️👩🏼‍🎤», – наголосила кілька днів тому Ганна під схожим роликом в Instagram.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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