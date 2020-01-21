Відома російська балерина Анастасія Волочкова розповіла під час святкування 44-річчя

Волочкова вже визначилася з датою свята. Відомо, що це той самий лицар, якого балерина приховує від своїх фанатів.

Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня. Торжество проходило в караоке-клубі Single.

"Бажаю нам всім зустрітися на моєму весіллі в цьому році. Дату ми з коханим поки не вибрали, але виберемо якусь символічну. Швидше за все, весілля відбудеться 20.10.2020", - повідомила балерина, передає "КП.ру".

Російська зірка зазначила, що перший офіційний шлюб буде з розмахом. Вона використовує сім весільних суконь, а також, можливо, діамантову корону. Один з нарядів пообіцяла подарувати російська світська левиця Олена Кравець.

На торжестві в честь 44-річчя було багато відомих російських зірок, серед яких виявився і художник Нікас Сафронов. Він зазначив, що наречений балерини - його син. Тільки невідомо, сказав він це серйозно.

"Я сина віддаю! Мій син Діма з Вільнюса робить пропозицію. Вона думає, але вона може дозволити собі подумати", - процитувало одне з російських видань Сафронова.

Волочкова вирішила промовчати на цю тему. Лише зазначила, що чоловік бізнесмен і молодший за неї, дітей не має. Сафронов-молодший якраз підійшов під ці параметри. Анастасія додала, що про дітей поки не думає.

"Звичайно, як Бог дасть, але про другу дитину я не думаю. І не планую більше дітей. На мій погляд, народження дітей ніколи не зміцнювало шлюби. Найголовніше -мої стосунки з коханим. Він гарний, стрункий і ніколи не був одружений. Але поки я вам не покажу. Нехай це залишиться моєю таємницею. Щастя любить тишу", - сказала Анастасія.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від улюбленого

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження



