Філіп Кіркоров показався публіці з подорослішалою дочкою Аллою-Вікторією і не тільки

Король російської естради розповів, що пишається дружбою з Етері Карапетян. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співака.

Етері Карапетян – дружина російського підприємця, мецената Самвела Карапетяна. Він один з найбагатших людей не тільки Росії, але і всього світу - за станом на 2017 рік його капітал оцінювався в 2,7 мільярда доларів. У пари є дочка Тата - віце-президент ДК «Ташир» і керуюча федеральної мережею кінотеатрів «Стар Сінема», що входять в групу компаній, і її ім'я виявилося пов'язаним з величезним скандалом.

Колись жінка спілкувалася з російською знаменитістю – моделлю Вікторією Лопирьовою, але згодом виявилося, що Вікторія "поцупила" у бізнесвуман чоловіка Ігоря Булатова. Зараз Лопирьова чекає первістка саме від Булатова.

Але повернемося поки до знімку Кіркорова – на ньому мама Таті красується з онукою Амелією, а Філіп зі своєю дочкою Аллою-Вікторією – варто відзначити, дівчинка дуже підросла і виглядає чудово, «просто копія тато», пишуть фоловери:

«Сьогодні, 21 січня 2020 року, Ювілей у цієї приголомшливої Жінки, схожої на Сонце ... Я щасливий, що в моєму житті є така дивовижна людина ...», - пише Кіркоров про Карапетян.

Відзначимо також і у зв'язку з вищезазначеним скандалом у російському шоу-бізі, що після того, як Булатов пішов до довгоногої і пишногрудої Лопирьової, вся сім'я Карапетян, і їх зіркові друзі в тому числі, відписалися від Ігоря в соцмережах, це зробив навіть сам Андрій Малахов, який, як відомо, є хрещеним батьком дітей Кіркорова. Так що сміливо можна стверджувати, що прислів'я: «Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти» щодо російських селебрітіс явно застосовне і вони показово демонструють свою повагу і любов до таких же багатих і знаменитих, як і вони самі, а даному випадку – ще й ідею моральності через сім'ю Карапетян підтримали.

Нагадаємо також, дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія відзначила свій восьмий день народження. Свято відбулося в стилі улюбленої диснеївської історії дівчинки «Алладін». Захід відвідала і актриса Евеліна Бледанс з сином Семеном:

«…запізнилися… приїхали через дві години після початку торжества». Але це пишне свято не зіпсувало, всі веселилися.

На свято явилось безліч зірок – Ані Лорак з дочкою Софією, Тіматі з донькою Алісою, Яна Рудковська з Сашею Плющенко, Сергій Лазарєв з сином Микитою, Андрій Малахов і багато інших. Але за словами Евеліни Бледанс, проігнорувала захід сама примадонна російської та пострадянської естради Алла Пугачова, за чутками в ЗМІ, Кіркоров дуже чекав на свою колишню дружину на святі у дочки.

До речі, за тими ж чутками в росЗМІ, ім'я Алла-Вікторія для доньки артист обрав не випадково, натякають журналісти на Пугачову.

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