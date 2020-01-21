Памела Андерсон таємно вийшла заміж

Різниця у віці між новоспеченими чоловіком і дружиною склала більше 20 років. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

Обранцем знаменитої Пем став 74-річний продюсер відомого фільму «Зірка народилася», з Леді Гагою і Бредлі Купером у головних ролях, Джон Пітерс.

Про те, що парочка одружилася засурмили багато західних шоу-бізнесових таблоїдів. Відомо, що Памела Андерсон і Джон Пітерс були знайомі ще в молодості.

Для знаменитої блондинки цей шлюб став вже п'ятим, раніше жінка була заміжня за трьома знаменитостями – зірками сцени здебільшого, а під вінець з Ріком Саломоном – гравцем в покер - ходила двічі.

Раніше повідомлялося про те, що артистка опублікувала цілий ролик, дуже схожий з такими, які зазвичай знімають в якості реклами парфуму або чогось подібного.

Так на кадрах Пем з'явилася одразу в кількох ефектних образах - тут тобі і коктейльна суконька в паєтках, що звисає з плечей зірки, і "гарячі" пози в душі і у взутті, і гонки на елітному спорткарі, але головне - гола блондинка в ліжку. Кадри з "Бондіади", не інакше.

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