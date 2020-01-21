Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, показала ідеальні форми в майці і коротких шортиках

Брежнєва на фото позує в коротких шортиках і майці білого кольору. При цьому фотограф зняв її зі спини. Віра розташувалася на пуфі, на якому розсунула ноги. Голову співачка повернула в профіль. Якщо придивитися, то можна побачити білизна артистки, яке просвічується під одягом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щаслива, що за моєю спиною так багато людей, по-справжньому хороших людей. Спасибі за всі слова під попереднім фото", - написала Віра під фото.

Фанати встигли поставити 20 тисяч лайків і залишити безліч коментарів під знімком:

"Віра Вікторівна, ти мене не перестаєш радувати і дивувати своєю зовнішністю. Пс. як я вже говорив, для Прохора Шаляпіна ти ще не дозріла", "Прийняв цей комплімент на свою адресу)))", "Красиво вийшло Веруся", "Будь щаслива моя улюблена завжди і скрізь. Ти для мене така одна ! Люблю всім серцем", "Ще б пак! За такою гарною спиною", "По-іншому і бути не можемо. Краса в очах дивиться", "За спиною іноді можна знайти і ніж".

Раніше ми повідомляли, що 37-річна українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз живе і працює в Росії, приголомшила шанувальників, коли повідомила, що не вміє себе хвалити.

Артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На чорно-білому фото вона постала в білому топі з розпатланим волоссям і легким макіяжем. Віра позує, повершувшись вбік, і дивиться в об'єктив млосно й зухвало. Її рот злегка відкритий, ніби застиг у німому питанні.

Співачка поділилася з численними фоловерів сокровенним. Вона розповіла, як з-за виховання їй важко себе хвалити. Віра попросила, щоб шанувальники написали їй в коментарях компліменти, а також похвалили і себе за щось.

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