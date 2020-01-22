Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показу себе в новому образі

На фото Боярська позує в білому топі з замочком між грудей. Він дуже добре підкреслює форми дівчата, хоча важко знайти одяг, яка б це не зробила, адже у Катерини шостий розмір. Також на онуку легендарного актора були штани і чорний піджак. На фото Катерина дивилася в бік від камери і тримала рукою волосся, які були зібрані у хвіст. Про це пише Politeka.

Фанати встигли поставити майже 500 лайків за годину і залишити декілька коментарів:

"О, Боже мій", "Топчик", "Красуня, я тебе дуже...", "Бомбическая дівчина", "Хто це такий", "Катюх, для кого такі прекрасні очі", "Додати нічого".

Раніше ми повідомляли, що онука Боярського без особливих ніяковіння показала груди.

Катерина Боярська покрасувалася в купальнику на відпочинку.

Так на новому опублікованому фото Катерина позувала в литому чорному купальнику з якого груди ефектною юної блондинки буквально випирала зовні - була видна велика її частина за виключення найпікантніших анатомічних особливостей.

Катерина розташувалася на містку біля води - знімок вийшов і стильним, і відвертим одночасно. Свої негусто світле волосся дама розпустила і кілька трохи сором'язливо опустила підборіддя і відвела погляд убік.

Повідомлялося, що пишногруда онука Боярського засвітила значні форми.

Так, дівчина позує в облягаючому м'ятному топі, в який втиснула шостий розмір. При цьому Катерина єхидно посміхається на камеру. Сам знімок став причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Очей не відірвати», «Катя, я в тебе закохався», «Ну прям, чітка», «Ваші очі зводять мене з розуму», «Я зараз закричу», «Шикарна», «Чарівна і чарівна», «Карколомна красуня», - пишуть вони.

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського ледве вмістила "двійнят" в облягаючий топ

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