Українська співачка Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи Nikita, похвалилася голими ногами в автомобілі

Зірка порадувала шанувальників свіжим фото в автомобілі, де засвітила оголені ніжки, пише Рoliteka.net з посиланням на особисту сторінку співачки в соцмережі.

Так, вона засвітилася на фото в одному чорному боді і довгій шубі, сонцезахисних окулярах за кермом автомобіля.

«Села не кабріолет, але поїхала», – вона підписала фото.

У коментарях користувачі мережі почали жартувати з зовнішнього вигляду зірки.

«Холодно ще в кабріолеті», «Боді під шубу піде», "Колготи б одягла застудишся ж", – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що раніше співачка показала своє вбрання в народному стилі в инстаграме. На фото вона позує розмахуючи руками в сукні цегляного кольору з білою нашивкою і бахромою. На голові у зірки – специфічна зачіска з обручем.

Нагадаємо, що раніше Кумейко фото у відвертій позі. Зірка в светрі і білих шортах постала в незвичайній локації. Кумейко перебувала в білій кімнаті біля вікна. Дівчина сіла на табуретку, розставивши ноги. Крім описаного свиттера і шорт на співачці взуті довгі чоботи на підборах.

Анастасія подивилася в камеру, піднявши підборіддя. Макіяж з акцентом на очі надав образу чарівності. А "зализані" волосся виглядали на українській знаменитості чудово. Завершив образ світлий манікюр.

За 40 хвилин пост зірок зібрав понад 1000 лайків і багато комменнтариев.

"Перший👍 найкраща!!", "Класні чобітки і светр.👌😉", "Такі фото надихають як і в кліпі "авокадо"🔥🔥💗💗", "Ось це-ЙОГА!!", "🤔 Довго Вас довелося чекати. Але все одно приємно 😂💐", "Неймовірна💙", "Як завжди виглядаєте божественно 👍👍👍🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі мережі.

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https://youtu.be/DU5Gvg0NYOw