Брат української співачки Tayanna Міша Марвін, який нещодавно записав пісню з Ані Лорак, став жертвою грабіжників по дорозі в Україну

Російський співак українського походження розповів про нещастя, зо трапилося з ним, на своїй сторінці в Instagram в розділі Сторіс, передає Politeka. За його словами, він вирішив провідати батьків, які живуть в Україні, і купив квитки на потяг з Москви в Одесу.

Артист їхав у вагоні СВ, однак і це не вберегло його від пограбування. За словами Марвіна, йому в чай підсипали снодійне, а коли він прокинувся, то з'ясував, що його обікрали.

«Ви вирубаєтеся і залишаєтеся без грошей. Перевірено на власній шкурі», - поскаржився співак.

У зв'язку з цим він порадив своїм підписникам бути більш обережними в поїздах.

Марвін додав, що все ж добрався до будинку і зустрівся з родиною.

Відзначимо, що раніше Марвіна і Ані Лорак жорстко розкритикували за нову пісню, яку вони записали дуетом. Трек з'явився на YouTube-каналі "Перший Музичний". Також виконавці прокоментували нову роботу на особистих сторінках в Instagram.

"Потрібно вчасно йти з поганого фільму, звільнятися з ненависної роботи і закінчувати стосунки, у яких немає майбутнього", – написав Міша Марвін.

Лорак ж побажала на своїй сторінці, щоб "ця правдива історія зігрівала серця". Композицію вона назвала «неймовірно красивою, душевною піснею про кохання».

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на спільний трек Лорак і Марвіна. Багато написали, що це "дешева попса з примітивним текстом". А також, що вони "не змогли його дослухати".

«А че всі пісні на один лад одне і те ж слова лише різні», «Навіщо витрачати такий гарний голос, на ТАКІ пісні???», «Дешева попса», - писали в мережі.

Нагадаємо, запроданку Лорак рознесли в пух і прах за нову пісню з братом Таяни: "Дешева попса".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак взялася за брата Tayanna, з чиїм чоловіком крутила любов.

Також Politeka писала, що Ані Лорак вирішила повторити стиль молодого коханця і приголомшила виглядом.