Телеведучий і пародист Максим Галкін опублікував чергове відео зі своєю дочкою Лізою.

Відео, на якому малишка виконує французьку пісню, Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Рoliteka.net.

Судячи з відео, його знімала дружина Галкіна, примадонна російської естради Алла Пугачова. Виконуючи пісню, Ліза традиційно веде себе дуже яскраво і артистично. Вона робить правильні акценти, посміхається і підтанцьовує в такт пісні.

Шанувальники зіркової пари та їх дітей традиційно розсипалися в компліментах маленькій зірці.

«Лізочка просто неймовірна! Неможливо не любити!!», «Це просто нереально мило», «Яка класна! Маленька Обаяшка!», «Ліза дуже талановита дівчинка...і співає і танцює», «Макс, ти просто знущаєшся, і рвеш наші серця.. Я зрозуміла це діти Послані Всесвіту, врятувати наш нікчемний Світ!!!! Ліза, просто Чудо!!!! Обожнюю і дуже люблю!!!», «Яка розумниця, талановита дівчинка!!», «Звичайно, молодець!!!! Шкода дітей, у яких немає таких можливостей, а дар від природи є».

Багато похвали Ліза отримала від зіркових друзів. Її виступ прокоментувала Яна Рудковська, Аліка Смєхова, Наталя Корольова, Оля Полякова і навіть Філіп Кіркоров. Зазначимо, що Пугачова особисто відповіла на коментар колишнього чоловіка.

Одна з прихильниць запитала у Галкіна, чому той не бере дітей на свою передачу, де малюки демонструють свої таланти.

«Максим, коли Ваші діти, почнуть приймати участь у вашій програмі... Вони у Вас не менш талановиті... Не соромтеся, запросіть своїх дітей на програму, вони заслуговують цього, це думка глядачів Ваших. Дітки Ваші просто розумнички...», - зазначила прихильниця.

Як відомо, діти Алли Пугачової і Максима Галкіна мають безліч талантів. Вони співають, танцюють, займаються плаванням. Зіркові батьки вкладають максимум часу і коштів у розвиток дітей. Максим Галкін дуже пишатися малюками і регулярно публікує відео з їх повсякденного життя.

Нагадаємо, що діти Галкіна і Пугачової вразили моторошною розвагою, кадри підірвали мережу: "снодійного дайте".

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