Російська актриса Христина Асмус розповіла про те, що її серйозно обдурила колишня співробітниця.

Про це зірка, яка пережила масштабний сек-скандал через зйомки у фільмі «Текст», розповіла на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Рoliteka.net.

За словами Асмус, у неї довгий час була помічниця Олена, з якою вона розійшлася кілька місяців тому. Ця дівчина була вхожа в сім'ю кінозірки, проводила з нею багато часу на різних заходах. Коли вони розійшлися, вона навіть не передала артистці справи, паролі і контакти.

«П**ц!! Просто п**ц!! Інших слів немає, вибачте…», - написала схвильована артистка.

Як розповіла Асмус, вчора вона з'ясувала, що її колишня помічниця продовжує спілкуватися з організаторами фестивалів та рекламодавцями від її імені.

«Але найстрашніше я дізналася вчора. Причому випадково. Коли мені «пред'явили», що я нібито динамлю організаторів кінопремії «Золотий орел». Три тижні «не можу» відповісти чи зможу вручати нагороду на «російському «Оскарі», та й взагалі підтвердити свою присутність», - розповідає зірка.

За її словами, дівчина вела від її імені рекламні та піар кампанії, продовжувала представлятися адміністратором артистки, відмовляла організаторам різних заходів. Екс-помічниця всіляко псувала репутацію Асмус, розповідаючи про її творчу необов'язкову натуру.

«Тримала людей до останнього, обіцяла мої появи, пости і т. д. А я взагалі була не в курсі. Навіть з приводу сотень запитів з реклами, які приходили на мене. Мені коли ці скріншоти і голосові прислали, у мене щелепа відпала і не повертається назад. Як так?!.. Загалом, фільм «Текст» втілився в моєму житті», - каже артистка.

Зірка сподівається, що шахрайка не брала передоплату у людей від її імені.

Нагадаємо, що Асмус після інтим-скандалу вирішила зробити всім приємно.

Як повідомляла Politeka, Асмус розстебнула плащ і задерла ногу заради пікантне фото.

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