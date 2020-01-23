Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

Зазначимо, яскравими кадрами зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

В цей раз щаслива Леся похвалилася новим і природним чином. По завершенню відпустки Леся повернулася до Києва, звідки одразу почала ділитися кадрами в Сторі. Як з'ясувалося, ведуча вже відвідала салон краси і показала себе без макіяжу під час процедур.

До речі, днем раніше зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою. Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з удоволсьвием їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

«#їжа #їжонька #буковель Під час катання на лижах спалюється 400-600 кілокалорій за годину - це достатня кількість, щоб змусити вас бігти за спортивними черевиками.

Коли ти подорожуєш, як дихаєш, підкоряючи нові країни, ти неминуче пробуєш нову кухню. Мої гурманные замашки розцвіли і примножилися. Але українська кухня це світ божественних смаків», – написала Леся.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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