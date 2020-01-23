Дочь популярної української співачки Олі Полякової Маша оголила живіт для селфі в дзеркалі

На кадрах Маша стоїть перед дзеркалом і демонструє живіт у ванній кімнаті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фон на фото досить захломленный, але це не збентежило молодшу Полякову.

«Кубики чеееек», – написала вона, «перевіряючи» прес в дзеркалі.

Швидше за все, можна припустити, що Маша Полякова зайнялася спортом для підтримки форми і створення преса своєї мрії.

Також на фото можна відзначити і вбрання дівчинки. Вона вибрала чорні штани і короткий топ з рукавами і повісила довгу сумку на плече. Своє обличчя вона закрила повністю айфоном.

Зазначимо, що фото Маша Полякова показала в сториз, з-за чого не було видно коментарів її шанувальників.

Нагадаємо, що раніше в цьому ж вбранні Маша поскаржилася на диспропорції свого тіла. На кадрах Маша стоїть перед дзеркалом і скаржиться, що у неї немає нормальних штанів. Адже у Полякової тонка талія, довгі ноги, і будь-які штани на неї короткі. При цьому дочка співачки позує і показує, наскільки вони короткі.

На другому кадру Маша поигралась з фільтрами і показала своє обличчя в ластовинні. Вона вже змінила локацію і сидить за столиком літнього кафе. Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки під кадрами. Вони були опубліковані в сторіс, де така функція відсутня.

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Нагадаємо, що дочка Полякової Маша займається модельним бізнесом і збирається пов'язати з цим майбутню кар'єру. Також вона активно веде блог, на якому заробляє гроші на подорожі.

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