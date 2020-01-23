У мережі вперше розкрили обличчя майбутнього героя шоу «Холостяк-10», льотчика Макса

Десятий сезон почнуть показувати на телеканалі СТБ вже 6 березня. Прізвище нового героя-холостяка телеканал вирішив не розголошувати, а от ім'я назвав – Макс. Він працює пілотом, а також є власником льотної школи в Майамі. Відео з показу телеканалу з'явилося на сторінці в соцмережі instagram журналу Viva.ua (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Пошуки 10-го Холостяка тривали дуже довго. Ми на три місяці зрушили зйомки, тому що шукали і чекали цього чоловіка. Він – пілот. Власник льотної школи в Майамі. Прізвище ми поки не скажемо, це ще один наш секрет», – розповіла директор телеканалу СТБ Людмила Семчук.

У мережі показали відео, де показали фото нового холостяка.

«Ось він – новий Холостяк! Телеканал СТБ вперше показав головного героя 10-го сезону реаліті. Нового Холостяка звуть Максим, а прізвище його досі не розкривають 🙈 Ну що, дівчатка, годиться? 😉😀», – йдеться в повідомленні.

У коментарях до відео українки відразу почали обчислювати його головні достоїнства і критикувати зовнішність.

«Занадто щекастый... такий собі - хомячек 😏», «Залишайся холостяком ,не псуй дівчатам нерви», «чомусь здається,він навряд-чи одружуватися після..», «англійською ще холостяки не розмовляли шоу😄», «Боже, який се*с», «А я не люблю прес-батарею і ось цю зігнуту позу качків. А ось у льотній формі він Агонь... Зваживши ЗА і ПРОТИ вирішила-забирайте, дівчатка, його собі, боріться», «Вибирати по зовнішності - це велика дурість, перевірено😂 Подивимося, чи всіх облизувати, як псевдо-шукачі попередніх сезонів», «Зовні схожий на Андрія, пластичного хірурга одного з сезонів...», – відзначили у соцмережі користувачі.

Варто зазначити, що судячи з відео, Макс не знає ні російської, ні української мови, і буде в шоу говорити англійською.

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