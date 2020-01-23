Одна з найефектніших красунь-артисток Студії «Квартал 95» Лалі Ергемлідзе порадувала шанувальників відвертим селфі

Свої пишні груди співачка вирішила показати "не просто так", а з натяком на те, що приміряла образ однієї з секс-символів ХХ століття. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Голосиста Лалі не часто радує шанувальників пікантними кадрами, але цього разу грайлива грузинка-красуня вирішила приміряти образ, ймовірно, легендарної Мерилін Монро і зробила яскраве селфі.

На знімку артистка, швидше за все, перуці-блонд, червоному вбранні зі сміливим декольте і трохи кривляється на камеру. "Ненароком", виконавиця блиснула і своїми пишними грудьми на яскравому фото.

Шанувальники тут же зашуміли про красу Лалі - коментарів під фото не так багато, проте підписників дуже радує відвертість і позитивний настрій красуні-артистки з "Жіночого кварталу".

А раніше Лалі буквально випятила на камеру свої пишні груди та інші, що привертають увагу протилежної статі, жіночі принади.

Не так давно голосиста Лалі народила, але на її фігурі, це, схоже, ніяк не відбилося. В чорному вбранні, що складається, ймовірно з піджака або подібної за формою накидки в підлогу, короткій спідниці та ще й з прозорими панчохами в сітку - артистка виглядала просто приголомшливо:

«Дама біля куща в очікуванні свого виходу на сцену 😘 Підгледіла», - підписала артистка відверту і стильну фотографію.

Шанувальники, всі, як один, «затягнули пісню» про красу Лалі:

«Вау»

«Вогонь»

"Красуня"

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» показав, хто стоїть за Поляковою.