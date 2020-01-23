Українська співачка Тіна Кароль щоразу дає все більше приводів для чуток про її ймовірний роман з Даном Баланом

У новому випуску програми "Слава+" від 23 січня Тіна Кароль розповіла про те, що думає її 11-річний син Веніамін про ймовірного вітчима у його сім’ї, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Коли Веня був на "Різдвяних історіях", то сказав, що йому не сподобались жарти: "Вони жартують, що ти виходиш заміж за Балана? Навіщо ти підтримуєш ці пусті розмови?», – зізналася співачка.

І хоч співачка одразу виправилась і сказала, що не підтримує подібних чуток та розмов, але не приховує, що між нею та Даном Баланом трапилась хімія.

"Трапився дует, трапилася музика, сталося диво...", – знову розбурхала чутки артистка.

Про сина вона розповіла, чим він займається. Також Кароль з посмішкою сказала, що їй вже зрозуміло, ким хоче бути її син у майбутньому, хоча сам він ще не має припущення.

Нагадаємо, вже тривалий час фанати стежать за відносинами української співачки Тіни Кароль і молдавського виконавця Дана Балана. Нещодавно фанати зірок зробили їхнє спільне фото з дитиною допомогою фотошопу. Нещодавно шанувальники опублікували фотографії дітей пари. На думку фанатів, саме так виглядала би сім'я Тіни Кароль і Дана Балана, і їхні малюки: «Щаслива сім'я».

Зазначимо, українська знаменитість в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла, що пов'язує її молдавського співака. За словами Тіни, поки не можна говорити, що означала спільна пісня "Домой". Крім того, про почуття говорити рано, адже поки чогось більшого, ніж квіти, на «Голосу країни» нічого не було.

Нагадаємо, у мережі показали дітей Тіни Кароль і Дана Балана

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