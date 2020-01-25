Володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь часто радує шанувальників відвертими фотографіями

Один з останніх постів - не виняток, на фото дівчина позує в дуже короткому топі, який ледь прикриває її груди, і трусиках, пише Politeka.net.

Леоніла продемонструвала ідеальні прес і гладку шкіру. Красуня розпустила волосся, яке тріпав вітер і, подивившись в камеру, посміхнулася.

Струнке тіло і тонка талія - у цієї красуні все шикарно. Її фігурою просто неможливо надивитися.

Позаду моделі помітно море і камені.

"Як сказала, моя хороша знайома: «Дорога, відпочивай поки є можливість, встигнеш ще працювати» 🤣🤣", - підписала знімок українська зірка, виставивши геолокацію "Єгипет, Шарм".

За чотири години пост Гузь зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Щас знову цікаві коменти підуть 😁👌🏼", "Який у тебе розмір ноги ?)", "Це круто, якщо всередині ти також красива❤️", "Beauty ❤️", "Правильно знайома сказала😃", "Красива", "😂 Респект добрій знайомій! Десь вона права... Приємного відпочинку 😘", "I love you 😍🔥", "Про які суми за відпочинок йдеться?)", "Не знав що в Єгипет ще хтось їздить відпочивати 😂", "Яка гарна дівчина ... шикарна дуже ... Українські дівчата найкращі)", "Здорово коли все гармонійно і робота і відпочинок", "Прекрасна і сексуальна", "Неймовірна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 20-річна Леоніла Гузь позувала в чорному купальнику. В кадрі Леоніла замріяно дивилася в об'єктив, на її обличчі видно яскравий макіяж - особливо візажисти підкреслили очі молодої красуні.

На фото поблизу видно стегна артистки, а також довгі стрункі ніжки.

Шанувальникам подобаються професійні знімки Леоніли, вони пишуть в коментарях про те, що "Міс Україна 2018" дуже приваблива.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала в топі білого кольору і штанях. На голові намотано рушник, а значить можна припустити, що Гузь тільки після душу.

Леоніла розташувалася на підлозі, а на тлі можна побачити газон.

Під очима видніється маска. Модель закрила очі і насолоджується моментом.

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