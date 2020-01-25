Відома українська співачка Оля Полякова опублікувала нове фото з відпочинку

На знімку Оля продемонструвала, як відпочиває, розташувавшись в гамаку. При цьому Полякова не завдавала макіяж, а також позбулася білизни. На тлі можна побачити землю і стовбур дерева. Співачка вирішила позувати з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Але мейкап ,Так і хвилювань про свою зовнішність теж..., люблю світ і себе у світі... а ви?)))", - написала Оля під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"А ми любимо тебе в гамаку", "Олька хуліганка, чудова", "Я вас дуже сильно обожнюю", "Які можуть бути хвилювання з такою зовнішністю!))Красуня!)", "Олю! Ви нереально-красиві, а ваша посмішка це взагалі", "Навіщо з такою грудьми мейкап". "Особливо вранці", "Дуже найс".

Раніше ми повідомляли, що Полякова показала, чим займається посеред поля в гарячому вигляді.

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.

цього разу Ольга похвалилася пікантним видом на відпочинку. Нове фото, яке співачка показала в мережі, чимало здивувала шанувальників своєю природністю.

Повідомлялося, що Полякова вигнулась і засвітила зайве в міні-бікіні.

Популярна українська співачка Оля Полякова ефектно вигнулась на пляжі і показала зайве.

«Про жах», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що саме цим знімком її вирішила привітати з днем народження дизайнер Ольга Слонь.

«Це єдине наше фото! З днем народження! Королева ночі!», - підкреслюється на фото.

Нагадаємо, Полякова не втримала пишні груди в купальнику, гарячі кадри

А ще Politeka писала, що безсоромна Полякова влаштувала дикі танці в нічному клубі

Також Politeka повідомляла, що Полякова з донькою помірялись фігурою в бікіні



