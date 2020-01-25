Відома українська співачка Оля Полякова опублікувала нове фото з відпочинку
На знімку Оля продемонструвала, як відпочиває, розташувавшись в гамаку. При цьому Полякова не завдавала макіяж, а також позбулася білизни. На тлі можна побачити землю і стовбур дерева. Співачка вирішила позувати з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Але мейкап ,Так і хвилювань про свою зовнішність теж..., люблю світ і себе у світі... а ви?)))", - написала Оля під фото.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:
"А ми любимо тебе в гамаку", "Олька хуліганка, чудова", "Я вас дуже сильно обожнюю", "Які можуть бути хвилювання з такою зовнішністю!))Красуня!)", "Олю! Ви нереально-красиві, а ваша посмішка це взагалі", "Навіщо з такою грудьми мейкап". "Особливо вранці", "Дуже найс".
Раніше ми повідомляли, що Полякова показала, чим займається посеред поля в гарячому вигляді.
Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.
цього разу Ольга похвалилася пікантним видом на відпочинку. Нове фото, яке співачка показала в мережі, чимало здивувала шанувальників своєю природністю.
Повідомлялося, що Полякова вигнулась і засвітила зайве в міні-бікіні.
Популярна українська співачка Оля Полякова ефектно вигнулась на пляжі і показала зайве.
«Про жах», - коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що саме цим знімком її вирішила привітати з днем народження дизайнер Ольга Слонь.
«Це єдине наше фото! З днем народження! Королева ночі!», - підкреслюється на фото.
Нагадаємо, Полякова не втримала пишні груди в купальнику, гарячі кадри
А ще Politeka писала, що безсоромна Полякова влаштувала дикі танці в нічному клубі
Також Politeka повідомляла, що Полякова з донькою помірялись фігурою в бікіні