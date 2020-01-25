Відома українська модель, «Міс Україна Всесвіт 2019» Анастасія Субота налякала шанувальників надмірною худобою

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася фотографією, зробленою на Сейшельських островах, передає Politeka.

Дівчина позує в топі і облягаючих бриджах тілесного кольору на тлі мальовничих пагорбів й озера. На ній сонцезахисні окуляри, а в руках червона плетена сумка.

«Скелетик на Сейшелах», – підписала знімок красуня.

Відзначимо, що на фото дівчина виглядає, м'яко кажучи, дуже стрункою: плаский підтягнутий живіт і ні грама жиру.

«А як на мене, то ти красуня в такій вазі ! Але, звичайно, головне, щоб тобі було комфортно», «Красуня!», «Краще бути скелетом на Сейшелах, ніж кабаном в Запоріжжі!», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Настя продемонструвала принади в рожевій сукні з пухом внизу, позуючи в ній в Абу-Дабі.

Ми також писали, що Анастасія Субота показала знімок зі своєю подругою в яскравих сукнях. На знімку дівчата задрали ноги на сходах. Сукні трохи піднялися, а завдяки фотографу, який робив знімок знизу, вийшло пікантне фото. Видно, що обидві задоволені собою і добре проводять час.

Як відомо, світовий конкурс краси "Міс Всесвіт-2019" відбувся в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта. Українка не пройшла навіть перший етап.

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