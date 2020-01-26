Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників не тільки своїми піснями, але й знімками

Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, на якій ділиться фотографіями, зробленими під час фотосесій, так і повсякденному житті, пише Рoliteka.net.

Останні кадри саме такі.

32-річна співачка вирішила запитати у шанувальників, яка фотографія їм більше до душі.

«Доброго ранку☀️ Напиши в коментарі яка фотка тобі подобається більше, 1 або 2? ♥️"» - запитала своїх шанувальників співачка.

Вона показала два знімки, на яких позує в чорному топі і кардигані без застібок, а на голові у неї дивна зачіска у вигляді косички.

Свій образ вона доповнила сережками-кільцями, мінімалістичним браслетом на правій руці і яскравим макіяжем.

Фотографії мало чим відрізняються, крім як ракурсом. Однак менше ніж за годину вони набрали понад 50 тисяч відміток «мені подобається».

У коментарях користувачі мережі розгубилися. Деякі не змогли вибрати, яке фото краще, зазначивши, що вони всі гарні, іншим, навпаки, не сподобалася жодна з представлених фотографій.

«Фото 2 просто бомба!!!! Настя, Ви шикарна», « Ніяка», «Все, ти прекрасна», «Красуня», «ти Хороша дівчинка шкода що не моя))», , - пишуть в мережі.

Зазначимо, Настя разом зі своїм чоловіком репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику. По поверненню з відпустки зірка вирішила не зупинятися на вже опублікованих фото і показала цілу серію нових. Приміром, в цей раз співачка похвалилася фігурою в квітчастій сукні світлого відтінку.

Головною родзинкою образу стало прикраса у волоссі і на лобі співачки, зроблена в незвичайному стилі. Користувачі не зрозуміли до якого стилю ставитися даний аксесуар, але деякі зазначили, що є в цьому щось індійське, не-то циганське, не-то мексиканське.

«Нами рухають бажання, які ведуть нас по життю, як навігатор. Потрібно лише знайти можливості їх реалізацій🥰 Слідуйте своїм мріям і нехай все бажане буде у вашому житті💫», – написала Анастасія.

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