Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала всьому інтернету підрослу дочку Аріанду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Прекрасний домашній день з коханою Арішою і Лаккі. 🌺 Улюблена донечка, ти моє щастя!❤️🌺 Спасибі за добро і тепло твого серця», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує разом зі своєю підрослою донькою-красунею. При цьому можливість прокоментувати фотографію балерина шанувальникам не дала, оскільки ті активно критикували її за зовнішність останнім часом.

Як повідомлялося раніше, відома своїми шпагатами російська балерина Анастасія Волочкова нещодавно з розмахом відзначила день народження.

44-річна світська левиця і колись сяяла зірка балету засипала Instagram фотографіями зі святкування, а через чотири дні показала, чим же її порадував найближча людина – 14-річна дочка Аріадна.

У соцмережі Волочкова опублікувала фото, на якому зображена разом зі своєю дитиною. На балерині червоний домашній костюм, а в руках картина з намальованим пляжем і камінням на узбережжі.

«Яка ж Аріша талановита і вже доросла! Ця картина написана нею мені в подарунок. Я дуже пишаюся усіма досягненнями донечки і тим, що я народила і виховала доброго, талановитого, світлого, добропорядного і розумного людини», – підписала знімок артистка.

Зазначимо, що нещодавно Анастасія відключила всі коментарі до своїх публікацій в Instagram з-за великої кількості відверто образливих реплік, тому, що з приводу знімка думають користувачі, невідомо. Відзначимо, однак, що раніше багато передплатники Волочкової, коментуючи її, м'яко кажучи, відверті шпагати, неодноразово просили подумати про дочку і не ганьбити її, виставляючи на посміховисько перед однолітками.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.