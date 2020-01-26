52-річний російський співак, Філіп Кіркроров виховує двох дітей, народжених від сурогатної матері, 8-річну Аллу-Вікторію і 7-річного Мартіна-Крістіна

Як передає Politeka.net, артист часто ділитися знімками з дітьми в своєму мікроблозі в Instagram. Багато хто відзначає, наскільки сильно кароокі і темноволосі малюки схожі на свого батька. Примітно, що в основному фото з дітьми зроблені під час різних заходів, при цьому відсутні кадри в затишній домашній обстановці.

Користувачі захоплюються братиком і сестричкою.

"Найкрасивіші, Шикарні , Приголомшливі, Ви і Ваша вся чарівно - Казкова сім'я !!! 👨‍👧‍👦👫♥️♥️♥️"

"❤️Дітки чудові!"

"Такі всі красиві, стильні👍😍, Алла - Вікторія👑🌟👏"

"Філіп, у Вас чудові дітки! Дуже схожі на Вас, особливо син! Ви повинні бути щасливим батьком? Хочеться побажати щиро, від усього серця простого людського щастя Вам і Вашим діткам!"

"Ну справжній КОРОЛЬ!!!! Синочок-зайчик і лапочка дочка, солодкі мої!!



"Ось видно різницю хлопчик і дівчинка. Алла Вікторія так ніжно тримає ведмедика в руках, справжня майбутня мама, а Мартін , хлопчисько, він про якісь ведмедиків і не думає. Чарівні діти, містичні і геніальні"

"Які скромні Ваші діти."

"Діточки - принц і принцеса ;-)"

Правда, деякі помічають, що на знімках діти Кіркорова виглядають або втомленими, або чимось засмученими. До речі, Аллу-Вікторію і Мартіна-Крістіна часто порівнюють в мережі з дітьми екс-дружини Кіркорова Алли Пугачової - шестирічними двійнятами Гаррі і Лізою.

"Філіп, а що діти такі невеселі - занадто багато напевно для них свят?"

"Алла-Вікторія ніколи не посміхається чи що?"

"Всміхаються батьки , а не діти ..."

"У дітей все ще не задоволені обличчя,особливо у дівчинки,рідко, коли вона радіє щиро,натягнута посмішка..."

"щось Алла-Вікторія весь час сумна! Немає в ній веселощів,задирки як у Лізи Галкіної! Ось вже світла душа! Диво!👍"

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