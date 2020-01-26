Українська співачка, яка перебралася на заробітки в Росію, Анна Седокова разговорилася на досить спекотну тему

Як повідомляє Politeka.net, екс-учасниця проекту "ВІА Гра", співачка і мама трьох дітей є активним користувачем мережі Instagram.

На своїй сторінці Седокова любить привертати увагу передплатників знімками у відвертих вбраннях, провокаційних позах, де виставляє напоказ свою сексапільну фігуру. Також артиста часто ділиться своїми думками та переживаннями, а також розміщує фотографії своїх дітей і розповідає, як їх виховує.

На цей раз колишня учасниця «ВІА Гри» в особистому блозі розговорилася на пікантну тему. Вона розповіла про користь ранкового сексу. В якості доказів Седокова навела результати дослідження американського сайту.

«Вранці організм чоловіків і жінок підготовлений до сексу більше, ніж в будь який інший час доби. У чоловіків спостерігається високий рівень тестостерону, у жінок - естрогену, одні з головних гормонів в організмі, і впливають на лібідо», - написала знаменитість.

Крім того, багатодітна мама вважає, що близькістю можна приховати будь-які недоліки.

Також вона розповіла, що секс допомагає схуднути. За її словами близькість — найкраща альтернатива фізичним навантаженням.

«Він покращує метаболізм і спалює близько п'яти калорій у хвилину. І дівчатам на замітку: фахівці стверджують, що в середньому ранковий статевий акт триває довше вечірнього. Тепер ти знаєш секрет по-справжньому доброго ранку. Заради такого можна стати жайворонком! Мені подобається ранковий секс!» — додала в ув'язненні вона.

Користувачі мережі миттєво взялися коментувати публікацію, зазначивши, що не важливо в який час доби кохатися, головне з коханою людиною.

«Чим більше любиш, тим більше чарівництва.❤️🔥», «Секс гарний у будь-який час доби!! Найголовніше - що б був поруч людина, яка теж цього хоче!!!», «У будь-який час дня, головне з ким)», - пишуть вони.

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