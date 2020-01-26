Українська танцівниця і учасниця шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова повернулася до роботи після відпочинку у Домініканській Республіці

Відомий хореограф опублікувала у своєму Instagram кілька фотографій, на яких постала в незвичайних образах, пише Politeka.net.

Ілона постала в боді тілесного кольору, яке розкрило всю красу її тіла: накачані ніжки, рельєфні руки і пружні сідниці.

На одному з кадрів Ілона високо стрибнула, тримаючи в руках червону тканину.

Всі знімки об'єднує одне - чарівна краса зірки. Гвоздьова виглядає невимушено і ідеально. Слів не вистачає описати, як вона хороша.

У пості Ілона розповіла, що планує радувати шанувальників своєю творчістю.

Крім того, танцівниця попросила підписників розповісти, що цікаво про неї дізнатися. Зокрема, Ілона виділила кілька тем, серед яких сімейне життя, канал на Youtube і уроки для танців, харчування, спорт та інші.

"Виберіть один або кілька варіантів,щоб мій аккаунт був для вас ще більш цікавим та інформаційно корисним🙏👌🧐", - написала Гвоздьова.

За 15 годин пост хореографа отримав понад 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Все цікаво 😍😍😍", "....руки🔥👏", "пишіть про все", "Все♥️😍", "Творче життя, уроки танців🔥🔥", "Ілона+спорт👍", "Все цікаво", "Неймовірно цікаво 💖💖", "Цікаво все, крім сімейного життя 🤗 це особисте 💝", "давайте про студію, її основу і звичайно ж підхід до дітей і навчання 😊 це дуже цікаво...і так само важливо, як для нас хореографів😍 чекаємо ❤️", "Цікаво, як Ви поєднуєте сімейне життя і кар'єру", "Все. Але зараз харчування,танці,спорт", "Яка Ви в побуті і творче життя)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, хореограф практично кожен день публікувала знімки з відпочинку. Так, нещодавно мокра від води Гвоздьова продемонструвала розкішне тіло у брюзовому купальнику.

Вона витягла ніжки і закрила очі, насолоджуючись відпочинком. Фото вийшло просто нереальним. Поруч з відомою танцівницею купалася її дочка.

"Все,полетіли додому!", - підписала яскравий знімок українська знаменитість.

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