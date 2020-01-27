Після того, як британський принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, заявили про складання з себе повноважень, публіка ніяк не може заспокоїтися

У мережі жартують, що колишній актрисі вдалося перетворити принца в жабу. Проте гучна заява була зроблена не раптово. Онук Єлизавети II втрачав зв'язок з родиною поступово

Як виявилося, ще до весілля 19 травня 2018, Єлизавета запропонувала Гаррі і його майбутній дружині, не брати на себе королівські обов'язки, щоб Меган не відмовлялася від акторської кар'єри. Таким чином королева хотіла, щоб майбутня герцогиня м'яко увійшла в життя палацу і освоїла королівський протокол.

Тільки Меган Маркл була рада піти від акторської кар'єри і стати працюючим членом королівської родини. Про це повідомив інсайдер "The Sun".

За словами джерела, рідні Гаррі не хотіли, щоб пара йшла з сім'ї, і факт того, що зараз всі так думають - їх засмучує.

Якщо б Меган Маркл погодилася на пропозицію королеви два роки тому, то зараз би, швидше за все, не довелося б бігти в Канаду.

Нагадаємо, Меган Маркл, готується до серйозного інтерв'ю.

Чутки про те, що герцогиня Сасекська планує розкрити всі таємниці королівської сім'ї, з'явилися давно. Як виявилося, Меган піде на інтерв'ю до відомої американської телеведучої Елен Дедженерес.

Одкровень Меган і Гаррі чекає маса британців, особливо після заяви про складання з себе повноважень.

Раніше повідомлялося, що батько Меган Томас Маркл зробив дочці черговий «подарунок» і показав цікавий знімок.

Під час спілкування з журналістами Томас поскаржився на те, що дочка зовсім перестала про нього піклуватися.

При цьому десятки щасливих спільних фото Маркл з батьком говорять про те, що вони все-таки підтримували теплий контакт.

Серед різних фотографій, показаних Томасом в ефірі, з'явилася та, на якій Меган сидить біля підгузника.

Нагадаємо також, що принцу Вільяму та його дружині Кейт Міддлтон теж доводиться несолодко.

Тепер герцоги Кембреджські відвідують заходи з молодшим сином Єлизавети принцом Едвардом і його дружиною Софі, а не як було раніше з Меган і Гаррі

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.