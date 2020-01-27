Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, часто з'являючись перед публікою без макіяжу і будь-яких прикрас, пише Рoliteka.net.

Кілька днів тому зірка показала серію сімейних фото з відпочинку, на яких позувала з чоловіком і дитиною в Італії. Після сімейних свят співачка відправилася на курорт в теплі краї. А потім, буквально через кілька днів, співачка вирушила назад в РФ, продовживши роботу.

На сторінці в Instagram вона показала, як позувала в розкішній вечірній сукні чорного кольору на одне плече, з незвичайною повітряної обробкою. Волосся співачка зібрала в хвіст, а на її обличчі був зроблений незвичний акцент на червоні губи.

Відзначимо, що в розділі Сторі також з'явилися кадри з заходу, на якому з'явилася Віра. Як з'ясувалося, артистка прийняла запрошення вперше вручати премії в музичних номінаціях на одному з головних кінематографічних подій - Золотий Орел.

Не так давно зірка спантеличила заявою про «важливу подію у своєму житті». Шанувальники відразу ж припустили, що Віра знову вагітна і засипали пост в Instagram цілою купою коментарів. А ще через кілька днів, щоб дозволити фанатам в коментарях поворожити, що ж вона хоче їм повідомити, Віра зробила нову заяву. Виявилося, що співачка вагітна, а презентує своє "дітище" – власну лінійку косметичного бренду VERA.

Щоб підігріти інтерес до даної продукції власного виробництва в розділі Сторі Віра показала серію кадрів, зроблених під час її роботи, пов'язаної з безпосередньою розробкою косметичних засобів нової марки.

Не обійшлося й без курйозних випадків. Під час герметизації Віра увійшла в кімнату з чашкою кави і з-за сильного розпилювача повітря пролила більшу частину напою навколо, що можна помітити на запропонованих кадрах.

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