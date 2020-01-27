Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала, чим займається з чоловіком Юрієм Горбуновим

На фото можна побачити Осадчу та Горбунова. Вони позують для селфи в цей момент Катя цілує чоловіка в щоку. Горбунов в цей раз був у смугастій сорочці та штанях, а Катя в блакитному вбранні. На тлі можна побачити двері і стіну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Випадок в гримерці. Голос країни", - підписала фото Осадча.

Фанати не змогли оцінити фотографію або написати коментарі. Все із-за того, що вона була опублікована в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Осадча зняла все зайве і потрясла розкішними формами на камеру.

На першому знімку Катерина позує крупним планом у сукні в горошок на тлі морського берега. Образ вона доповнила капелюшком і чорними окулярами. На другому знімку Осадча вже розвернулася спиною до фотографа і підняла руки на рівень плечей. На третьому фото телеведуча підняла сукню і наблизилася до води.

"Ще раз переконуюся, що фільтри для Инсты створювали вразили острівними квітами", - написала Катерина під фото.

Дружина Монатіка Ірина зазначила, що фото просто "Захват".

Повідомлялося, що Катя Осадча в одному рушник показала свої форми у всій красі.

Відома телеведуча Катя Осадча та Юрій Горбунов зустріли Різдво в теплих краях. А саме зіркова парочка відпочиває в Туреччині. В теплу країну зіркова пара телеведучих прилетіла буквально на днях. І вже поспішила похвалитися першими знімками з відпочинку.

днями в мережі з'явилися знімки з риболовлі, а також кілька пляжних відео. В цей раз знімок з відпочинку зоряних телеведучих з'явився в Instagram Каті Осадчої.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова



