Українська гімнастка, фіналістка шоу "Танці з зірками-2019" Ганна Різатдінова полетіла в Токіо (Японія), звідки викладає фото

Зірка зробила селфы, по всій видимості, стоячи біля вікна, пише Рoliteka.net. На фото Анна з'явилася в чорному обтягуючому гольфі, який ідеально підкреслив її пишні форми.

Ганна закинула хвилясте волосся набік, трохи нахилила голову і подивилася в камеру.

Губи зірки злегка підфарбовані блідою помадою, а на очах видніються лінії чорного олівця і тіні. Варто відзначити, що губи гімнастка трохи виставила вперед, тим самим додавши їм об'єму. Очі знаменитості дуже красиві, що нічим не приховати.

Ганна виглядає чудово, вихваляючись своєю привабливістю.

В пості Різатдінова побажала всім доброго ранку.

За годину пост красуні зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Красива😍", "❤️🔥ти класна ...удачі у всьому👏", "Дуже класний колір волосся👍💫😍світла краса", "Ви дуже гарна🌹", "Ганнуся ти супер😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Удачі, Ганнуся", "Красуня🔥❤️", "Мені здалося що це @lesia_nikituk ?💕", - написали користувачі мережы.

Зазначимо, після того, як член журі "Танці з зірками-2019" Влад Яма повідомив, що Ганна Різатдінова була гідна перемоги, дівчину прозвали його фавориткою.

Нагадаємо, нещодавно Ганна предсатала у блискучій куртці бузкового відтінку, чорних брюках і кросівках. Доповнив її образ чорний клатч.

Дівчина прогулялася по вулиці Токіо показавши кілька видів. Відомо, що Японія славиться своїми технологіями, це видно навіть по будівлям та рекламним вивіскам.

Раніше ми писали, що Анна позувала в стілах, джинсах з ременем і білою блузою, в якій одне плече відкрито. Доповнила образ Різатдінова маленькою жіночою сумочкою.

Гімнастка постала з розпущеним волоссям і посміхалася дивлячись у камеру. Однією рукою Анна взялася за мікрофон, а другу поклала на свою талію.

"Вчора була презентація десятого , ювілейного сезону #голоскраїни 🎙 Подивившись перший епізод , можу сказати , що це буде #Бомба 💣 #Розрив", - написала Різатдінова під кадром.

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