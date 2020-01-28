Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає в РФ, поділилася сімейним фото з найближчими родичами

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Insragram Лободи.

Лобода активно веде сторінку в Instagram, проте сімейні фото викладає в мережу не так часто. На цей раз вона виставила фотографії з найближчими родичами. На фото можна впізнати молодшу сестру співачки Оксану, дочку Єву Євангеліну, а також маму Наталю.

Судячи з підпису до фотографії, Лобода з сім'єю відвідувала одну з програм російського телебачення. На фото співачка позує у досить комфортном одязі. На ній красуються білі джини і світлий светр. Сестра одягла вузьку чорну юбку з пікантним вирізом і білий гольф. На мамі красується ошатне червоне плаття, а на Єві бежева сукня.

Шанувальники оцінили теплі фото зоряного сімейства, а співачку та її рідних засыпаали компліментами. Всього під фото зібралося понад 150 тис. "лайків" і більше 600 коментарів.

"Какие красивые украиночки", "Какие все красивые! мама молодая", "Очень красивая мамочка и сестра!!! И вы с дочкой!", "Света, Вы похожи на супервкусное Пироженное с Воздушным Кремом", " Красивые женщины замечательная генетика".

При цьому сестрі пивицы дісталося навіть більше компліментів, ніж самій зірці. "Какая сестренка красавица", "Сестра такая хорошенькая" "Сестра просто огонь", "Очень домашняя интересная сестра", "Сестра Светы красотка,мама тоже неплохо выглядит

Раніше поп-діва Світлана Лобода показала фото з дітками: з Тільдою і Євангеліною. На новому знімку вона тримає на руках молодшу дочку Тільду, яка тягнеться за поцілунком до старшого нащадкові співачки. Знімок вийшов дуже кумедним, бо дівчатам заважає поцілуватися соска в роті у молодшій і окуляри у старшої. Світлана Лобода ж вразила красою на свіжому фото. Вона виглядає дуже безтурботним і щасливим.

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