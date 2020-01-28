На зірку серіалу «Інтерни» Іллю Глиннікова напали в Москві

Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Як з'ясувалося, напад стався ввечері 18 січня, коли 35-річний актор проходив повз парк з iPhone 11 Pro Max в руках. Судячи з усього, саме смартфон за 114 тисяч рублів (приблизно 45 тисяч гривень) і привернув увагу грабіжників.

Глинніков відчув поштовх у спину, а потім «незнайомий худорлявий чоловік у коричневій куртці і спортивних штанях вихопив у нього телефон і втік».

Наступного дня артист не став звертатися в поліцію, так як лягав на курс лікувального голодування в лікарню. Заяву він написав тільки через 9 днів після нападу.

В даний момент правоохоронці займаються пошуками вкраденого смартфона і розшуком грабіжника.

Ілля Глинніков запам'ятався багатьом за роллю Гліба Романенка в популярному серіалі «Інтерни». Він також знімався в серіалах «Клуб» і «Універ», а також у фільмах «Любов з обмеженнями» і «В спорті тільки дівчата».

Раніше біда сталася з іще однією зіркою серіалу «Інтерни» - російською актрисою Христиною Асмус. Так, наприкінці минулого року в мережі з'явилося відео з похоронної гравюрою, на якій зображена актриса. У Москві на ВДНГ проходила виставка «Некрополь», де презентовані предмети і атрибутика, пов'язана з ритуальними службами. Зокрема, фірми виставляють труни, пам'ятники та інше. Так ось, на одному з надгробних каменів, відвідувачі виявили зображення 31-річної актриси Христини Асмус.

Адміністрація виставки поспішила дати коментар щодо даної ситуації. Правда, відповідь виявився дещо туманним, так як все ж незрозуміло, як живий чоловік виявився зображений на похоронній гравюрі. Представниця адміністрації назвала подію провокацією. А фахівець, який працював у цьому павільйоні, приніс «свої найжорстокіші вибачення».

До речі, спочатку вони сказали, що це збіг, і на фотографії зовсім інша людина. Але коли їм сунули під ніс точно таке ж фото Христини, версія змінилася.

Нагадаємо, зірку «Інтернів» Асмус поховали: «Приносимо свої…».

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