Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, показала жаркий знімок в купальнику з відпочинку

Красуня і дочка знаменитого політика зараз відпочиває на одному з найдорожчих курортів світу – на островах під назвою Мальдіви. На останніх фото на її сторінці вона часто з'являється в купальнику. Новий кадр з відпустки не став винятком. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на особисту сторінку в Instagram Добкіною.

Алла Михайлівна показала свою витончену фігуру в одному купальнику на фото, засвітивши інтимні тату на зоні бікіні. Дівчина позує на тлі соковитого зеленого рослини, закинувши руку на капелюх, і накинувши на плечі сорочку пісочного кольору, в тон купальнику.

Пляжний образ інста-зірки доповнюють сонцезахисні окуляри і гумка для волосся на руці, яка служить розпізнавальним знаком українок на закордонному курорті.

«З добрим ранком», – вона підписала, довівши в сториз, що ранок дійсно у неї добре.

В історіях красуня показала, як відпочиває на острові зі своєю сім'єю: ходить в одному купальнику, займається в залі на тренажерах, їсть фрукти і спостерігає за океаном вночі і рано вранці – в найпрекрасніші годинник заходу і світанку сонця.

В коментарях до фото в купальнику, користувачі відреагували по-різному. Багато відзначили, що Аллі пора б почати їсти нормально, інші ж, навпаки, захоплюються її «ідеальною» фігурою.

«Вас хочеться нагодувати 🙂», «ви велика молодець і трудяжка!!! супер-форма😍🔥», «Ось це стрункість», «розумник», «доброго ранку», «З добрим ранком!!!», «Воно у Вас по істині, добру💚. В Ха дощ 😥. Спасибі, що ділитесь солнышкои😍. Радує око💚», «Добрий ранок, Алла))», – написали в соціальній мережі.

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https://youtu.be/rlb_gm2PVD4