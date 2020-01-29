Балерина зізналася, що буде ретельно планувати її

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зізналася, що буде ретельно готуватися до свого весілля

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Телепрограмі».

«На весілля запрошую усіх гостей мого дня народження! Запевняю вас, це буде дуже запам'ятовується подія. Я придумую завжди дуже цікаві заходи. Моя перша весілля була сьомого липня 2007 року — 07.07.07. Я люблю поєднання красивих чисел: 20.01.2020 я запросила гостей на святкування свого дня народження до часу 20.01. Тому дату весілля виберу теж красиву», - зазначила вона.

Крім того, Волочкова уточнила, що «моє перше весілля ніхто не перевершив».

«Я не маю на увазі масштаб, я кажу про вишукуваннях. У Санкт-Петербурзі свято було в Катерининському палаці, потім у Москві — в Юсуповському. Я тоді змінила п'ять суконь. А на новій весіллі чекайте сім», - підкреслила вона.

Звернемо увагу, що визнання про весілля Волочкова озвучила під час святкування свого дня народження.

Як повідомлялося раніше. россйиская балерина Анастасія Волочкова опублікувала новий знімок в Instagram.

Артистка з'явилася не одна, а зі своїм пухнастим багатством - красенем-котом, якого вона пригорнула до себе.

Балерина зробила фото у себе вдома. Жінка з'явилася, ймовірно, в яскравому платті з глибоким декольте.

Свої волосся Анастисия "зализала" назад. На обличчі балерини - ні макіяжу, а прикрашає його легка посмішка.

Позаду Анастасії можна помітити колони її розкішного особняка, сходи, ялинку і кульки, які, мабуть, залишилися після її дня народження.

Нагадаємо, Волочкова оскандалилася букетами від коханого.

А ще Politeka писала, що Волочкова на дні народження публічно обласкала чужого чоловіка.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова здивувала недбалим виглядом у власний день народження.