48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка знаменитої артистки Алли Пугачової, нещодавно зламала ногу, але не сумує й навіть знайшла незвичайний спосіб пересування

Як передає Politeka.net, Крістіна поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, на якому показала, як тепер пересувається (щоб подивитися, проскрольте вниз). Так, артистка з'явилася в білій сорочці в синю тонку смужку і джинсових шортах до колін, а також сонцезахисних окулярах. Зараз артистка разом з чоловіком Михайлом Земцовим і 7-річною донькою Клавдією знаходиться в Майамі, тому не дивно, що в кадрі миготять пальми.

Орбакайте зізналася, що спробувала ходити на милицях, але це виявилося занадто болісно, тому вона придумала дещо краще.

"Я спробувала ходити на милицях... це дуже повільно, боляче, незручно... А що робити? І знайшла ось таку заміну, дуже зручно. Тепер я пересуваюся швидко і з позитивом, мені подобається такий гаджет!", - говорить на відео Крістіна, вихваляючись дитячим самокатом.

Артистка розмістила хвору ногу на м'якій сідушці, а здоровою відштовхувалася від землі і таким чином досить швидко їхала.

Шанувальники засипали креативну співачку побажаннями якнайшвидшого одужання, а також прийшли в захват від ідеї з самокатом.

"а де можна придбати такий самокат, у мого чоловіка діабетична стопа, проблема з пересуванням, от би купити такий👍. Крістіна, підкажіть, будь ласка😍"

"😍бідолаха,одужуй швидше !!!"

"Крістя, видужуй швидше, але цей велик тобі дуже йде, як Стрілка з «Волга-Волга») якщо хтось розуміє, про що я)))"

"Як же схожа на Аллу Борисівну. Міміка, жести, голос 😊"

"Не дуже личить вам цей засіб пересування. Відновлювайтеся швидше."

" а уявляєш, як зараз натренуєш другу ногу 😂"

"Обережніше з таким гаджетом)))Бережи себе,відпочивай,чекаємо концертів!"

Раніше ми повідомляли, що Крістіна Орбакайте скасувала всі лютневі концерти у зв'язку з хворою ногою. До речі, вона так і не зізналася, як примудрилася зламати її.

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