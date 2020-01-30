Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася своїми пишними формами.

Нове фото Боярська опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На знімку Боярська позує в маленькому чорному топіку, який обтягує її пишні форми, а також у світлих штанах з високою посадкою. Завдяки правильно підібраному луку дівчина виглядає неперевершено.

Пост Боярської зібрав понад 600 лайків. Шанувальники дівчини хвалять її фігуру.

«Приємно виглядаєш;)», «Ну вогонь», «Катюха, незвичайні форми», «Богиня», «Як завжди найкрасивіша дівчина ти Катерина», «Зачарована, мила шалено приваблива», «Бог обдарував багатством))», - пишуть фоловери.

Зазначимо, що 21-річна Катерина – донька Сергія Боярського – сина Михайла Боярського. Як відомо, сьогодні Сергій є депутатом Держдуми. У січні йому виповнилося 40 років, з нагоди чого його сестра Єлизавета Боярська опублікувала сімейний знімок.

«Мій друг, моя гордість, мій тил, мій радник, самий добрий, порядний і веселий, мій дорогий брат», - підписала сімейну фотографію актриса.

Катерина Боярська до недавнього часу не була відома широкій публіці. Перша її яскрава поява на червоній доріжці сталася в 2019 році. Тоді вона з'явилася на кінофестивалі зі своїм зоряним дідусем. Про особисте життя дівчини відомо тільки з її соцмереж. Вона любить відпочивати і подорожувати. Часто буває в Туреччині. Частий гість Катерина на світських заходах і різних вечірках.

Поки дівчина не вирішила, в якій галузі буде будувати свою кар'єру, але в інтерв'ю журналістам вона зазначила, що хотіла б зайнятися музикою, а також спробувати свої сили в кіно.

Нагадаємо, що Катерина Боярська без особливого ніяковіння показала груди: «Хороша, чертовка».

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського вийшла на балкон і подратувала соковитими формами: "Так приємно...".

Також Politeka писала, що Катерина Боярська виставила всю свою красу напоказ: "Катюха, не зупиняйся!".