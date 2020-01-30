37-річна українська співачка Йолка, яка зараз живе і працює в Росії, відкрилася з несподіваної сторони

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому постала без одягу. В кадрі обличчя Єлизавети Іванців (справжнє ім'я зірки) великим планом, також помітно, що у дівчини голі плечі і частково груди. Красуня дивиться прямо в об'єктив, зухвало і ніжно водночас, злегка відкривши рот. Вона розпустила густе чорне волосся і поклала їх на одне плече. На іншому плечі красується тату.

"Доброї ночі❤️", - побажала Ліза шанувальникам.

Така відкритість і сміливість показати себе без одягу і з мінімумом макіяжу, - дивна, враховуючи, що Йолка нещодавно пережила важке розлучення. Мабуть, депресія, про яку говорили в мережі, у співачки пройшла. Тепер вона готова до нових звершень.

Фанати засипали артистку компліментами, бажаючи їй у відповідь приємних снів.

"Кішка😍"

"Красиво ти в ніч заходиш)"

"Яка краса ❤️"

"Чого це ми не спимо Єлизавета???🤣"

"доброї ночі,богиня😍"

"обличчя щастя я так розумію?😊"

"Очі... Дві блакитні планети.. Вона зводить з умааа...."

"Та фотографія, коли справжня краса поєднується з красою духовної😍"

Раніше ми повідомляли, Йолка сильно схудла після розставання з чоловіком Сергієм Астаховим. Після хворобливого розлучення вона змогла взяти себе в руки і кардинально змінитися. Замість того, щоб сумувати, Єлизавета "прописалася" у спортзалі. Так, співачка скинула 15 кілограм і відчуває себе чудово. Навіть шанувальники помітили перетворення знаменитості.

До цього ми розповідали, в мережі з'явилася інформація, що чоловік зраджував Йолці, незважаючи на те, що вона багато для нього зробила, зокрема, влаштувала на роботу своїм адміністратором.

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