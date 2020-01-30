37-річна українська співачка Йолка, яка зараз живе і працює в Росії, відкрилася з несподіваної сторони
Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим кадром, на якому постала без одягу. В кадрі обличчя Єлизавети Іванців (справжнє ім'я зірки) великим планом, також помітно, що у дівчини голі плечі і частково груди. Красуня дивиться прямо в об'єктив, зухвало і ніжно водночас, злегка відкривши рот. Вона розпустила густе чорне волосся і поклала їх на одне плече. На іншому плечі красується тату.
"Доброї ночі❤️", - побажала Ліза шанувальникам.
Така відкритість і сміливість показати себе без одягу і з мінімумом макіяжу, - дивна, враховуючи, що Йолка нещодавно пережила важке розлучення. Мабуть, депресія, про яку говорили в мережі, у співачки пройшла. Тепер вона готова до нових звершень.
Еністон, Джолі, Кардашьян та інші зірки, яких піймали без макіяжу: "заткнуть за пояс 20-річних"
Вєрка Сердючка на Євробаченні 2020: новий хіт підірвав мережу, українці не змогли стриматися
8-річна донька Кіркорова вразила витівкою: "Це вже занадто!", особисті кадри облетіли мережу
Джолі знайшла собі коханку, в Голлівуді справжній переполох: "Закохалася в неї..."
Фанати засипали артистку компліментами, бажаючи їй у відповідь приємних снів.
"Кішка😍"
"Красиво ти в ніч заходиш)"
"Яка краса ❤️"
"Чого це ми не спимо Єлизавета???🤣"
"доброї ночі,богиня😍"
"обличчя щастя я так розумію?😊"
"Очі... Дві блакитні планети.. Вона зводить з умааа...."
"Та фотографія, коли справжня краса поєднується з красою духовної😍"
Раніше ми повідомляли, Йолка сильно схудла після розставання з чоловіком Сергієм Астаховим. Після хворобливого розлучення вона змогла взяти себе в руки і кардинально змінитися. Замість того, щоб сумувати, Єлизавета "прописалася" у спортзалі. Так, співачка скинула 15 кілограм і відчуває себе чудово. Навіть шанувальники помітили перетворення знаменитості.
До цього ми розповідали, в мережі з'явилася інформація, що чоловік зраджував Йолці, незважаючи на те, що вона багато для нього зробила, зокрема, влаштувала на роботу своїм адміністратором.
Нагадаємо, схудла Ані Лорак похвалилася фігурою і здивувала видом без макіяжу: «Не впізнати»
Як повідомляла Politeka, MARUV вразила схудлою фігурою в супер-міні: "Поруч з чоловіком розцвіла"
Також Politeka повідомляла, схудла Лобода вразила квітучим виглядом на відпочинку: "Ох, ці ноги від вух..."