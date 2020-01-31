Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина опублікувала фотографії з сином, Платоном

На першому знімку представлені тільки очі матері і її дитини, пише Politeka.net. Ксенія і Платон доторкнулися щока до щоки, закривши губи комірами светрів. Обидва дивляться в об'єктив.

На другому знімку актриса позувала в плащі і короткій сукні. Яскравий салатовй пояс на плащі підкреслив тонку талію зірки. А довжина наряду дозволила розглянути стрункі ніжки Мішиної.

Ксенія посміхалася і простягла руку до голови сина.

Платон, з незвичним кольором волосся, позував у салатовій толстовці і чорних джинсах, показуючи сердечко.

У пості Ксенія розповіла, що вчить сина інтуїції, вірі і дружбі з самим собою.

Також Мішина розповіла, ким мріє стати її син: "мільярдером, неважливо, лише б багато заробляти, президентом, адже у нього купа грошей і багато влади".

На думку зірки, такі бажання диктує соціум і іноді їй стає сумно від цього.

"Хоча може це все і навпаки круті бажання і афірмації ?)))

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Як у вас справи з подібними темами?

Критика приймається тільки без образ, зокрема дитини, або відразу в блок", - написала артистка.

За годину простий зібрав понад 8000 лайком і багато коментарів.

"Ксюша, а тато чого вчить сина? 🤷‍♂️", "👍діти це все 👼👼👼Красень 👌", "це не погані бажання 👍 головне, щоб в подальшому способи досягнення цих бажань були коректними) молодець, хлопчик, амбітний...", "😍 круто", "У нас аналогічно з приводу подарунків дідові морозу і ким ти хочеш стати🤦‍♀️...", "Бажання перетворіть мотивацію для навчання,почуття відповідальності і т. д😎", "Суперські 🤗 ", "Нереальне фото!!!!! 🖤", "Ви чарівні😍", "Може це і є його майбутнє бізнес чи політика )У мене донька творча особистість малювання це її стихія рукоділля , хоча ми з чоловіком дуже хочемо щоб стала адвокатом...", "Я думаю вашому синочкові судилося стати справжнім мільярдером, головне щоб щасливим. Ну а щастя з такою мамою йому точно забезпечено", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, переможницю «Танців з зірками» спустили зі сходів

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