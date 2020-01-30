Відома українська співачка Ані Лорак, яка давно вже живе і будує кар'єру в Росії, викинула в мережу нове фото
На знімку Кароліна позує навпроти дзеркала в ліфті і робить селфи. Лорак в цей раз одягла куртку, світлі штани або джинси і толстовку з капюшоном. Образ вона доповнила чорними окулярами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі Лорак позує в аналогічній одязі і бажає всім доброго ранку. У порівнянні з останнім кадром, вона ще наділу шапку. Кароліна покликала всіх своїх фанатів на концерти, які вже незабаром будуть.
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Повідомлялося, що українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, нарвалася на жорстку критику з-за нової пісні.
Її співачка записала з артистом лейблу Black Star, який також є братом співачки TAYANNA Міша Марвін.
Трек з'явився на YouTube-каналі "Перше Музичне". Також виконавці прокоментували нову роботу на особистих сторінках в Instagram.
"Потрібно вчасно йти з поганого фільму, звільнятися з ненависної роботи і закінчувати стосунки, у яких немає майбутнього", – написав Міша Марвін.
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