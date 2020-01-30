Відома українська телеведуча і журналістка Катерина Осадча показала свої форми в дзеркалі

На фото Осадча позує перед маленьким дзеркальцем і знімає своє відображення на телефон. Катерина позувала в золотистій сукні з глибоким декольте, а також в золотому головному уборі. Дзеркальце теж виявилося в золотих кольорах. Фото вийшло дуже світлим і красивим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Четвер - майже вихідні. Який день у вас самий складний. У нас обороти ростуть саме в кінці тижня", - підписала Осадча знімок.

Фанати встигли поставити більше 20 тисяч лайків знімку. Також написали багато позитивних коментарів:

"Ого, яке розкішне фото, суцільне золото", Ого,яка розкішна дівчина на фото", "Понеділок, п'ятниця, "Світло мій, дзеркальце, скажи", "Красуня, дуже ніжна", "Ви в золоті", "Класна фотка", "Попелюшка", "Зараз у мене немає такого складного дня. А в дитинстві - був саме четвер".

Раніше ми повідомляли, що на фото можна побачити Осадчу та Горбунова. Вони позують для селфи в цей момент Катя цілує чоловіка в щоку. Горбунов в цей раз був у смугастій сорочці та штанях, а Катя в блакитному вбранні. На тлі можна побачити двері і стіну.

"Випадок в гримерці. Голос країни", - підписала фото Осадча.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Катя Осадча показала своє новорічне плаття.

В цей раз Катя вибрала шикарну світле плаття з блискітками. Воно виявилося в підлогу, але з великим розрізом. На першому фото Осадча показала, як почала Новий рік, а на другому - як завершила. Виявилося все просто, спочатку Катя стоїть на ногах, а на другому - лежить на дивані.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Катя, ти красуня", "Дуже добре виглядаєте", "Катя, плаття вау", "Яка гарна", "З Новим роком".

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А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

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