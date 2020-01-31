Віра Брежнєва повинна добре подумати перед пластичною операцією

Про це в інтерв'ю журналістам розповіла ясновидиця Галина Янко, передають Дні.

За її словами, відомій співачці не варто звертатися за допомогою до пластичних хірургів, оскільки це погано закінчиться.

"Віра – дівчина не з простих. Всі свої дії вона продумує до дрібниць і чітко розуміє, де є вигода, а де її немає. Вона все робить з відтінком легкої приреченості і милою посмішкою. Зовні зірка – межа спокою, а ось всередині неї вирують пристрасті. Це жінка із залізним характером і неймовірною силою волі. Чоловік її любить, і вона дуже до нього розташована. Ця пара йде по життю разом, доля їм писана довга. Тут є і повага, і прихильність, але все ж більше їх об'єднує внутрішнє прагнення до просування спільної справи", - стверджує російська ясновидиця.

Янко також зазначила, що 2020 рік буде дуже цікавим для Віри Брежнєвої, але в ньому присутні і негативні моменти.

"З боку чоловіка бачу хворобу літніх родичів. Карти говорять про те, що якщо вчасно зайнятися цією ситуацією, то можливий позитивний результат", – додала експерт.

За словами ясновидиці, якщо Віра Брежнєва зважиться на пластичну операцію, то потім їй доведеться вирішувати проблеми не тільки зовнішністю, але і здоров'ям.

"Бачу, що Віра захоче змінити свою зовнішність, можливо навіть вирішить звернутися за допомогою до пластичних хірургів. І ось тут карти кажуть, що краще їй цього не робити. Операція може закінчитися плачевно. Не виключено, що після втручання їй доведеться вирішувати проблеми вже не тільки зовнішності, але і здоров'я", - впевнено заявила Галина Янко.

Ворожка також додала, що популярна співачка Віра Брежнєва всерйоз задумалася про ще одну дитину, і вірогідність поповнення в сім'ї становить 90%.

"Що стосується кар'єри співачки, то Брежнєва настільки впевнена у своїх силах і можливостях, що абсолютно не хвилюється на рахунок своєї затребуваності. Її не хвилює щільний гастрольний графік. Віра знає, що публіка буде любити її, навіть в її репертуарі ще довго не буде нових хітів", - підсумувала ясновидиця в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Віру Брежнєву засікли в компанії фаната Володимира Путіна. Як виявилося, популярна співачка стане журі російського танцювального шоу.

«Ми приготували супер-проект DANCE РЕВОЛЮЦІЯ! Без вікових обмежень, без компромісів, без поблажок. 128 камер, спрямованих на учасників, будуть фіксувати найдрібніші деталі, технологія 360° дозволить розглянути кожен рух, в буквальному сенсі, з усіх боків», - Брежнєва розповіла про новий проект.

Компанію співачці в кріслі журі склав скандальний український артист балету Сергій Полунін, який в 2018 році прийняв російське громадянство і зробив на грудях татуювання у вигляді портрета російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва сплуталася з Полуніним: "обіймає його за...".

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