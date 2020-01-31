Олімпійська чемпіонка Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, показала ефектний кадр з тренування

Російська фігуристка порадувала своїх шанувальників, показавши в якій відмінній фізичній формі перебуває. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої спортсменки.

На фото Тетяна постала в облягаючій спортивній формі, із зібраними в пучок волоссям, ясна річ, кросівках. Головне, що привернуло увагу фоловерів знаменитості - це складний і вимагаючий кропіткої фізпідготовки показаний горизонтальний шпагат. Фігуриста так ефектно розвела ноги, що кадр, на думку фанів Навки, вийшов просто "приголомшливим" і "від побаченого - очей не відірвати":

"Думала не зможу, але мій тренер в мене вірив!💪", - підписала дружина Дмитра Пєскова свій новий знімок.

В коментарях думки з приводу трюку, якому позаздрить навіть майстерно і часто виконуюча шпагати різної складності співгромадянка Навки - Анастасія Волочкова, різняться. Так, деякі пишуть, що в такому вже немолодому віці і статусності Тетяни - не зовсім доречно постити "такі фото". Інші - навпаки - захоплені спортивною фігурою і прагненням Навки до нових фізвисот.

Раніше повідомлялося про те, що зірка відпочиває на Мальдівах зірка відпочиває зі своєю дочкою від Пєскова Надією. Щодня фігуристка публікує фото та відеозвіти з відпочинку, де вона займається спортом, насолоджується чудовими краєвидами, шикарними напоями та їжею.

Останнє відео Навка опублікувала в понеділок, 20 січня. Зірка написала: «Всім гарного настрою!!! Адже сьогодні понеділок». Свій пост вона супроводила відео, на якому вона танцює з мальдівськими артистами. Видно, що Навка виходить зі свого місця і направляється до сцени, де приєднується до екзотичного виступу. 44-річна артистка одягнена в коротке помаранчеве плаття.

Зазначимо, що користувачі мережі поділилися на два табори. Одні хвалили фігуристку за позитивне ставлення до життя і прекрасний вигляд, а інші обурювалися, що зірка постійно роз'їжджає по дорогих курортах.

«Гуляємо на гроші народу!», - цікавляться фанати.

Нагадаємо, що напівроздягнена Тетяна Навка показала всю свою майстерність: "освоїла із задоволенням".

А Politeka писала, що дружина правої руки Путіна вивалила напоказ все своє багатство: «Ну і размерчік».

Також Politeka повідомляла, що подругу чоловіка Заворотнюк засудили за життя на широку ногу: "Скромніше треба бути".