Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала мокре фото

На знімку Олександра показує себе крупним планом. Можна помітити, що Зарицька або після лазні, або після ванної, намотала на голову рушник. При цьому співачка показала своє головне достоїнство у відвертому купальнику, який практично нічого не приховав. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все із-за того, що Зарицька опублікувала кадри в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, приголомшила вражаючими кадрами із відпочинку на Шрі-Ланці.

Артистка поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Саша позувала на тлі океану на пляжі. Вона повернулася до об'єктиву в півоберта, загорнувшись у парео білого кольору, при цьому оголивши засмаглі плечі з оригінальним витіюватим тату. Співачка задерла голову і підставила обличчя сонячним променям, посміхаючись і закривши очі від задоволення. В руках вона тримає незвичайне рослина з рожевими листками. На іншому кадрі Зарицька дивиться вже в об'єктив, піднісши до пухким губам це ж рослина.

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька засвітила соковиті форми в одному купальнику.

Так, опублікованому знімку Зарицька позує будівлі, втягнувши соковиті форми в облягаючий купальнику, який ефектно підкреслює її апетитні принади.

Уточнимо, що зірка викинула знімок в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про форми кумира, а також залишити коментарі свіжої публікацією.

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