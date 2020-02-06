Музикант Олександр Положинський розповів про відхід з групи "Тартак" і "Був'є"
Лідер групи "Тартак" вирішив записати відео звернення, яке він опублікував в соціальних мережах. Він розповів, що хороших новин у нього немає, а тільки погані. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Хотів би сказати якусь приємну новину, але нічого приємного сказати не можу, більше того, маю ще одну велику неприємність для вас. Для мене це дуже болюче момент, але мені здається, що тримати це в секреті, як мінімум, не правильно. Так сталося, це ніяк не пов'язано з тим, що відбувається у справі, за якою судять Андрія. Так вийшло, що я сьогодні вирішив припинити свою участь у більшої частини свого життя. Я вирішив, що я більше не буду виступати з "Тартаком" і не буду виступати в "Був'є", - сказав Олександр відео.
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Фанати не дуже зраділи таким новинам. Вони активно почали обговорювати догляд Положинського з групи, згадувати його творчість і бажати удачі в майбутньому:
"Як особистість, я виросла з вашої творчестью. Спасибі за все, дякую за позицію", "Спасибі за пісні, які я знаю напам'ять ще до "Касетних" часів", "Пішла епоха, теж у політику?", "Спасибі за музику, слова, позицію", "Але пісні будуть жити вічно. І ти довго без творчості не зможеш. Чекаю на приємні новини. Дякуємо за Тартак. Я виріс на цій музиці. І за це тобі дякую", "Зроблено багато і це правда. Стане ще більше, Саша, не інакше. Життя продовжується", Спасибі, що ти є. Дорожу тобою і твоєю творчість. Повага тобі, бро", Саша, ти не зобов'язаний виправдовувати чиїсь очікування. рішення доросле і впевнений, що обдумане. Удачі", "Спасибі, сподіваюся, що все пройде іі ти повернешся".
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